Marmara Denizi'nin dibi örümcek ağı gibi! Müsilaj yoğunluğu böyle görüntülendi
Müsilaj esareti altındaki Marmara Denizi'nin dibi görüntülendi. Önceki aya göre dipteki müsilaj yoğunluğunun fazlasıyla arttığı görüldü. Müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olması dikkat çekti.
Marmara Deniz'inin neredeyse tamamını kaplayan ve yüzeyde de yoğun bir tabaka olarak görülen müsilaj, su altında görüntülendi.
Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.
30 metre derine indiler
Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.
Öncekine göre arttı
Görüş mesafesinin sıfıra yakın ve aynı ekibin bir ay önce gerçekleştirdiği dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.