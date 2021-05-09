Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını da tehdit ediyor.
İSTANBUL'un birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı.
Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken; dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.
Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, yaptığı açıklamada, bu durumun kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi.
Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, "O yüzden biz de avlanamıyoruz. Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor" dedi.