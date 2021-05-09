BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79

Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

Anadolu Ajansı
Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını da tehdit ediyor.

Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

İSTANBUL'un birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı.

133
Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken; dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.

233
Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, yaptığı açıklamada, bu durumun kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi.

333
Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, "O yüzden biz de avlanamıyoruz. Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor" dedi.

433