Marmara Denizi'nden çıkan atıklar pes dedirtti! Balık yerine bakın ne çıktı
Bebek sahilinde bir araya gelen Geri Dönüşümcüler Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) ve Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'ne açılarak plastik atık topladı.
GEKADER ve Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri, Türkiye’nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı ile birlikte denizdeki atık plastiklere dikkat çekmek amacıyla Bebek sahilinden denize açıldı.
Grup, sabah tekne ile denize atılmış olan plastikleri topladı. Denizden pek çok plastik atık, pet şişe, kullanılmış ağlar ve boş kutuların yanı sıra üç adet de çamaşır leğeni çıktı.
Denizden çıkarılan plastik atıklar, temizliğin sona ermesiyle İskele Meydanı’nda sergilendi.
Topladığı atıkları kendi teknesinde biriktirdiğini söyleyen 50 yıllık balıkçı Necla Yazıcı, “50 yıldır denizin içindeyim, balıkçılık yapıyorum. Bugün bir farkındalık oluşturmak için GEKADER’in öncülüğünde plastik geri dönüşüm işini yapacağız." dedi.