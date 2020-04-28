Marmara Denizi turuncuya döndü
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu renk aldı.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilindeki plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
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Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.
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Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl mart ile nisan aylarında yaşanıyor.
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Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
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