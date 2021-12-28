Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak?

Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun ardından market ürünlerine büyük zam yapıldı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerden zamlı ürün alan vatandaşların aynı ürünü 14 gün içerisinde iade etme haklarını olduğunu dile getirdi. Ancak Ağaoğlu, gıda ürünlerin paketlerinden çıkarılmamış olmasına dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

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TÜRKİYE ekonomisindeki tarihi dalgalanma kısa süre içerisinde market raflarına da yansıdı. Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun etkisiyle marketlerde satılan temel gıda ürünlerine büyük zamlar yapıldı. Başta ayçiçek yağı, süt ve şeker gibi ürünleri zamlı alan vatandaşlar kurdaki düşmenin ardından marketlerden indirim beklemeye başladı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise ürünleri zamlı alan vatandaşların 14 gün içerisinde ürün iadesi yapabileceğini belirtti.

"Alışveriş fişini ibraz ederek iade edebilirler"

Ağaoğlu, "Fiyatlar daha da artacak" beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, "Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa, ki birçok kalemlerde görülebilir bu, vatandaşlar alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir" dedi.

"Ürünün ambalajdan çıkarılmaması gerekiyor"

Açıklamalarını sürdüren Ağaoğlu, "E-ticarette şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaşlar o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir" diye konuştu.