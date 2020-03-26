Marketten aldığımız ambalajlı ürünleri yıkamak gerekir mi?

Koronavirüsle mücadelede dünya liderleri, hükümetler, bilim insanları hep bir ağızdan virüsle mücadele için ‘EVDE KAL' çağrısı yapıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı ama dışarı çıkıldığında da tedbirlere uyulması gerekmektedir.