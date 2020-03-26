Marketten aldığımız ambalajlı ürünleri yıkamak gerekir mi?
Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken en çok tartışılan konuların arasında market alışverişi yer alıyor. Uzmanlar market alışverişi konusunda sık sık uyarı yaparken hepimizin aklına 'marketten aldığımız paket ürünlerde virüs olabilir mi, ambalajlı ürünleri yıkamalı mıyız?" gibi sorular takılıyor.
Koronavirüsle mücadelede dünya liderleri, hükümetler, bilim insanları hep bir ağızdan virüsle mücadele için ‘EVDE KAL' çağrısı yapıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı ama dışarı çıkıldığında da tedbirlere uyulması gerekmektedir.
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Gündemde en çok tartışılan konular arasında market alışverişi yer alıyor. Uzmanlar market alışverişi konusunda sık sık uyarı yapıyor.
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Hepimizin aklına 'marketten aldığımız paket ürünlerde virüs olabilir mi, ambalajlı ürünleri yıkamalı mıyız, sebze meyveleri nasıl temizlemeliyiz, kıyafetlerimizde virüs var mı, evimizi nasıl temizlemeliyiz'" gibi sorular takılıyor. İşte dikkat etmemiz gerekenler:
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Eve gelince ilk iş ellerinizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkayın.
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