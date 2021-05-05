Marketler tam kapanmada da fırsatçı! Haller ile marketler arasındaki fiyat farkına bakın
TÜRKİYE'de 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde tarlada çiftçi, halde komisyoncu ciddi sıkıntı içerisine girdi. Semt pazarlarının kapanmasıyla halde ürünler elde kalınca fiyatlar yarıya düştü. Marketler de bu süreci yine fırsat bildi fiyatları uçurdu... Haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 300'e çıktı. İşte biber, salatalık ve domates gibi ürünlerde market ve hal fiyatları...
Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üreticiyi ve komisyoncuları zorlu bir sürece itti. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de özellikle sebzede ciddi bir arz fazlası oluşurken, hallerde ise fiyatlar dip yaptı.
Vaka ve ölüm sayılarının giderek artması üzerine 17 günlük ‘tam kapanma’ sürecine girilirken, özellikle semt pazarlarının kapanmasıyla tarlada da halde de ürünler elde kaldı.
Birçok sebze ve meyvede hasat dönemi olması dolayısıyla arz patlaması yaşanırken, oteller ve restoranların kapanması, insanların evden çıkmaması ve alışverişlerin sadece marketlerden yapılması fiyatlara tavan yaptırdı.
"Milli servet çöpe gidiyor"
Hal fiyatları ile market fiyatları arasındaki uçurum tüketiciyi de zorlarken, “Milli servet çöpe gidiyor” diyen hal komisyoncuları acilen çözüm bulunmazsa üreticinin de kendilerinin de sürecin altından kalkamayacağını söylüyor.