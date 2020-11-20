Market zincirinden akülü bisiklet aldı etiketi kaldırınca gözlerine inanamadı
SAMSUN’da yaşayan Meriç Furkan Aydın (20), 29 Ekim’de market zincirinden 2 bin 848 liraya F5 model akülü bisiklet satın aldı. Bisikletin model kısmında yer alan çıkartmayı söken Aydın, ürünün alt model olduğunu görünce market hakkında şikayetçi oldu.
Atakum ilçesinde yaşayan Meriç Furkan Aydın, market zincirinin kataloğunda F5 model akülü bisiklet reklamını gördü. Aydın, 29 Ekim tarihinde 2 bin 848 liraya akülü bisikleti satın aldı. Akülü bisikleti kurmaya başlayan Aydın, bisikletin F5 model yazan kısmında bir çıkartma fark etti.
Çıkartmayı parmağıyla kazıyıp kaldıran Aydın, akülü bisikletin F4 model olduğunu gördü. Aydın, Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi’ne başvurdu. Türkiye’nin her yerinde bu akülü bisikleti alıp, mağduriyet yaşayan insanların olabileceğini belirten Aydın, dava açmaya hazırlanıyor.
"Peşini bırakmayacağım"
Market zincirinin kataloğunu incelerken akülü bisikleti gördüğünü ifade eden Meriç Furkan Aydın, “Sabah saatlerinde markete gidip, akülü bisikleti aldım. Daha sonra bisikleti kurmaya ve incelemeye başladım. Bu sırada bir çıkartma dikkatimi çekti ve kaldırdığımda şok oldum. F5 model diye aldığımız akülü bisikletin F4 model olduğunu gördüm.
Bu ürünün sadece ben almadım, Türkiye’nin her yerinden yüzlerce kişi aldı. Bir çıkartma ile kandırıldık. F5 ile F4 model arasında yaklaşık 600 liralık bir fiyat ve özellik farkı var. Hemen Tüketiciyi Koruma Derneği’ne başvurdum, durumu anlattım. Kendileri de bana dava açmamı söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağım, dava açacağım. Milleti kandırmaları çok yanlış bir şey” dedi.