Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla ve Zümrütevler mahallelerinde meydana geldi. Kadın hırsız Zümrütevler mahallesinde alışverişi yapan bir kadının market arabasında duran çantasını çalmak için bir süre kadını takip etti. Alışverişini tamamlayan kadın otobüse binmek için durakta beklerken hırsız harekete geçti. Saniyeler içerisinde çantayı çalan hırsız gözden kayboldu. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.