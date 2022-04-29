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Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı

Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı

BURSA'da kadın hırsız market alışverişinden sonra otobüs bekleyen kadının çantasını çaldı. Kadının daha önce de hırsızlık yaptığı öne sürüldü.

Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı

Bursa’da bir hırsız market alışverişi yaptıktan sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı. Başka bir olayda hırsızlığa karıştığı öne sürülen kadın ise mahalle esnafına yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla ve Zümrütevler mahallelerinde meydana geldi. Kadın hırsız Zümrütevler mahallesinde alışverişi yapan bir kadının market arabasında duran çantasını çalmak için bir süre kadını takip etti. Alışverişini tamamlayan kadın otobüse binmek için durakta beklerken hırsız harekete geçti. Saniyeler içerisinde çantayı çalan hırsız gözden kayboldu. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı

Diğer olay ise Yeşilyayla mahallesinde meydana geldi. Mağazadan hırsızlık yapmak istediği öne sürülen kadını fark eden esnaf kadını kıskıvrak yakaladı. Kendisini yakalayan hırsıza direnen ve kaçmaya çalışan kadın hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Market arabasından çanta çalan hırsızı esnaf yakaladı
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