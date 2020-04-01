Market alışverişi sırasında koronavirüsten korunmak için ne yapmalı?

Açıklamada, koronavirüsün havadaki damlacıkların doğrudan solunması veya ele bulaşan mikrobun ağız ve göze taşınmasıyla bulaştığı, bu nedenle alınacak en iyi önlemin başkaları ile mesafeyi korumak ve elleri doğru şekilde yıkamak olduğu ifade edildi.