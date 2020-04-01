Market alışverişi sırasında koronavirüsten korunmak için ne yapmalı?
Koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiledi, yaşam tarzlarında değişime neden oldu. Artık birçok insan hijyen kurallarına daha fazla dikkat ediyor ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkmanın 'zorunlu' olduğu durumların başında ise yiyecek alışverişi geliyor. Peki market alışverişi sırasında virüsten korunmak için ne yapmalı? Gıda Aydınlatma Platformu bunun için açıklama yaptı.
Gıda ve beslenme alanındaki bilgi kirliliğinin önüne geçme amacıyla kurulan Gıda Aydınlatma Platformu, gıda alışverişlerinde korona virüsten korunma yöntemlerini derlediği bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, koronavirüsün havadaki damlacıkların doğrudan solunması veya ele bulaşan mikrobun ağız ve göze taşınmasıyla bulaştığı, bu nedenle alınacak en iyi önlemin başkaları ile mesafeyi korumak ve elleri doğru şekilde yıkamak olduğu ifade edildi.
Market alışverişlerinin öncelikle internet üzerinden yapılması, bunun yapılamaması durumunda ise başkaları ile mesafenin korunması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
3 saat açık hava
Marketten gelen ürünlerin 3 saat açık havada tutulması ya da ambalajların çamaşır sulu su ile silinmesinin bulaşmayı engelleyeceği ifade edilen açıklamada, restoranlardan hazır yemek siparişlerinin ise hastalık açısından ek bir risk oluşturmadığı vurgulandı.