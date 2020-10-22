Markar Esayan için cenaze töreni! Erdoğan ve üst düzey devlet görevlileri katılıyor
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.
Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.
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Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi.
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