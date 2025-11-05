Markalar kampanyaları duyurdu! Kasım ayının en ucuz sıfır araçları belli oldu!
Otomobil piyasasında döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV düzenlemeleri, markaların fiyat stratejilerini doğrudan şekillendirmeye devam ediyor.
Kasım 2025 itibarıyla birçok marka yeni fiyat listelerini güncelledi. Fiat, Hyundai, Kia ve Togg gibi üreticiler ise özellikle giriş segmentindeki modellerle dikkatleri üzerine çekti.Uzmanlara göre, markalar artan rekabet ortamında fiyat-performans oranı yüksek modellerle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor
İşte Kasım 2025 itibarıyla en ucuz sıfır otomobiller:
Fiat Egea: 999.900 TL
Hyundai i10: 1.153.000 TL
Kia Picanto: 1.260.000 TL
