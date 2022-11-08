Mario Balotelli federasyona savaş açtı: El hareketi çekip, cinsel organını göstermesi İsviçre'yi karıştırdı!
Futbolun yaramaz çocuğu olarak bilinen ve sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli takımının Basel ile oynadığı maçta rakip taraftarlara sinirlenerek orta parmağını ve cinsel organını göstermişti. Skandal harekete imza atan Balotelli'yi İsviçre Futbol Federasyonu 1 maç ile cezalandırdı. Aldığı cezanın ardından yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda ise zehir zemberek sözler kullandı. İşte Mario Balotelli olayında yaşananlar...
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transferiyle büyük bir sürprize imza atan yıldız futbolcu, Türkiye'de 35 maça çıkmış ve 19 gol - 7 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti. Adana Demirspor formasıyla saha dışındaki hareketlerinden çok saha içi performansıyla konuşulan İtalyan golcü, ayrılığı sonrasında yine problem yaşamaya başladı.
Adana Demirspor'dan ayrılmadan önce teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan Mario Balotelli, daha sonra İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.
İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Basel ile Sion'un maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Mario Balotellioldu. Müsabakada sakatlanarak kenara gelen yıldız futbolcu, Basel taraftarları tarafından ıslıklı tepkiyle karşı karşıya kaldı.