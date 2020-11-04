Maria ve Mustafa dizisinde sezon ortası kayıp usta ismi FOX'a kaptırdı!
ATV'nin reyting beklentisini karşılamayan Maria ile Mustafa dizisi Kadadokya'nın büyüleci güzelliği seyirciyi içine çekti. Fakat dizide sezon ortasında bir ayrılık yaşandı, usta isim FOX'un yeni dizisine geçti.
Genç oyuncuların yanı sıra usta oyuncuları da kadrosunda bulunduran ATV'nin son dizisi Maria ile Mustafa pazar akşamları ekrana geliyor. Henüz 9 bölümü yayınlanan dizi bir türlü kanalın beklediği reyting derecesine ulaşamadı. Hatta dizinin erken final yapacağı bile söylendi.
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan Maria ile Mustafa'nın çekimleri doğal güzelliği ile Türkiye'nin inci şehirlerinden olan Nevşehir Kapadokya'da sürüyor.
Başrollerinde Survivor ile hayatımıza giren ardından oyunculukta da iddialı olduğunu gösteren genç isim Hilmicem İntepe (Mustafa) ile Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May var. ayrıca Tamer Levent Rahmi Dilligil gibi usta isimler de kadroda.
Senaryosu seyirci tarafından zayıf bulunsa da Kadadokya'nın eşsiz manzaları ile izleyenleri ekrana kilitleyen Maria ile Mustafa dizisinden önemli bir ayrılık yaşandı.