Maria Sharapova coronavirüs karantina günlerinde telefon numarasını paylaştı
Rus tenisçi Maria Sharapova, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole bir şekilde günlerini geçirirken bu gün sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Sharapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti.
Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Sharapova, "Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Herkesin kendisini izole ettiğini hatırlatan eski tenisçi, "Bir fikrim var. Sizlerle telefon numaramı paylaşacağım. -Doğrudan telefonuma mesaj atın ve benim cevabımı bekleyin" ifadelerini kullandı
Sharapova paylaşımında, "Evet size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz." ifadelerini kullandı.