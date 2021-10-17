Mardinli Marilyn Monroe'yu gören şaşırıyor! Parasının yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcılar

“Benim 6 metrekarelik küçük bir dükkanım var ve buranın bütün geliriyle ben, sokak hayvanlarına bakıyorum. Son 2 ay içerisinde 182 kedi ve köpeğin tedavisini yaptırdım, bu devam etmektedir. Hayvanlar beni çok seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Ben engelli ve bakıma muhtaç hayvanlar için varım. Mardin’de bulunma sebebim."