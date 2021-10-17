Mardinli Marilyn Monroe'yu gören şaşırıyor! Parasının yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcılar
MARDİN'de yaşayan, Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle ünlenen Melek Karahan (46), kazancının yüzde 90’ını sokak hayvanları için harcadığını söyledi.
Onu tüm Türkiye Mardin'in Marilyn Monroe'su olarak tanıdı. Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle ünlenen Melek Karahan (46), kazancının yüzde 90’ını sokak hayvanları için harcadığını söyledi. Mardin’de kedi sığınmaevi açan Karahan, “Kendimi sokak hayvanlarına adadım. Kendi imkanlarımla bakıyorum. Kazancımın yüzde 90’ını onlara harcıyorum, bu canlara sahip çıkmak mutlu ediyor” dedi.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden 9 yıl önce geldiği antik kent Mardin’e yerleşen, 4 çocuk ve 2 torunu olan Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken Melek Karahan'ın, sabun ve kolonya sattığı 6 metrekarelik dükkanına girenler, çok sayıda kedi ve köpekle karşılaşıyor. Yerli ve yabancı turistler, hayvansever olduğunu öğrendikleri Karahan ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Kazancının sokak hayvanlarına harcıyor
Özellikle yerli turistlerin beraber fotoğraf çektirmek için zaman zaman sıra beklediği Karahan, kazancının tamamına yakınını ise sokak hayvanları için harcadığını belirtti. Hayvanların hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Karahan, şunları söyledi:
“Benim 6 metrekarelik küçük bir dükkanım var ve buranın bütün geliriyle ben, sokak hayvanlarına bakıyorum. Son 2 ay içerisinde 182 kedi ve köpeğin tedavisini yaptırdım, bu devam etmektedir. Hayvanlar beni çok seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Ben engelli ve bakıma muhtaç hayvanlar için varım. Mardin’de bulunma sebebim."