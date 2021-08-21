Mardinli Marilyn Monroe iyilik yaptı kötülük buldu! Dilendirilen küçük kızın ailesi saldırdı
Mardinli Marilyn Monroe iyilik yaptı kötülük buldu! Mardin'de sokak hayvanları başta olmak üzere engelli çocuklara yaptığı yardımlarıyla bilinen Melek Akarmut, dilendirilen bir çocuğa ve ailesine yardım etti. Aile daha çok para için dükkanına saldırdı.
Afyonkarahisarlı Melek Akarmut, eşinin görev yeri nedeniyle 6 yıl önce Mardin’e gitti. 20’nci yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle ise fenomen haline geldi. Mardin’de ‘Mariyln Sabun Dünyası’ adlı bir sabun dükkânı açtı.
Marilyn Monroe tarzı saç stili ve elbisesiyle dükkâna gelenleri şaşkına çeviren Akarmut, bir anda önce Mardin’de sonra Türkiye genelinde ün kazandı. Uluslararası medyada da boy gösteren Melek Akarmut, Arap ülkelerinde de hayran kitlesine ulaştı.
Mardin'de sokak hayvanları başta olmak üzere engelli çocuklara yaptığı yardımlarıyla bilinen Melek Akarmut'un başı bu kez derde girdi.
Tek suçu ailesi tarafından sokakta dilendirilen Suriyeli bir kız çocuğuna sahip çıkmaktı.