Mardin'in bütün çöpü onların sırtında! 7 yılda emekli oluyorlar

Mardin'de semer üreten 2 ustadan biri olan Fikri Çiçek, eşeklerin özel bakımları olduğunu ve insanların cefasını çektiğini ifade ederek, "Şu anda belediye eşekleri bütün Mardin'in çöplerini topluyor. Ara sokaklarımıza araba giremiyor. Bizim cefamızı onlar çekiyor. O hayvanlar dar sokaklarda çöpleri toplaya toplaya götürüyorlar. Onların semerlerini biz üretiyoruz. Özel bakımları var. Çünkü o hayvanlar bizim çöplerimizi topluyor. Onlar da sonuçta bir candır. Allah onları bizim hizmetimize vermiş, bizim de onlara bakmamız gerekiyor" dedi.