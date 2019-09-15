HABER /  GÜNCEL

Mardin'deki kalleş saldırıda can veren korucu babasıyla aynı yaşta aynı tarihte şehit oldu

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen (37) de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen'in babası Mehmet Ekmen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken şehit edildiği öğrenildi.

Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 

Babasıyla aynı yaşta aynı tarihte şehit oldu

Abdullatif Ekmen'in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen'in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen'in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu Erzincan Barosu binasının alım sürecini anlattı! Binali Bey yapar dedik!
Hukukçular noktayı koydu! Dağdan dönen çocuk ceza alacak mı? 
Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu
54 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu
'Diyarbakır Anneleri' harekete geçti, HDP'ye suç duyurusu!
AK Parti'den iki isim daha istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Iğdır'dan acı haber! Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu şehit oldu
İstanbul'da kiraların en ucuz olduğu ilçeler hangileri?
 5 milyon dolarlık altın klozeti saraydan çaldılar
Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
ALES kaç dakika 2019 ALES/2 kaç soru çıkacak ÖSYM
Yorumlar