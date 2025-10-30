Mardin'de vatandaşlar üretiyor! 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor...
Mardin'in Ömerli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, 30 kırsal mahalledeki 120 dönümlük atıl arazide modern bağcılık yapılıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dezavantajlı ve Atıl Tarım Alanlarını Modern Bağcılıkla Tanıştırma Projesi" hazırlandı.
Proje kapsamında, ilçede 30 kırsal mahallede tespit edilen 120 dönüm atıl tarım arazisinin 100 dönümünde telli terbiye sistemi kuruldu. Kalan 20 dönümde de bir ay içinde sistem tamamlanacak.
Kırsal Taşgedik Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, gazetecilere, atıl arazilerin modern bağcılığın yapıldığı alanlara dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi.