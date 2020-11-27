Mardin'de papazı olmayan kiliseye bakıyor 40 yıldır kapısını ondan başkası açamıyor

Anahtar 40 yıldır bende kalıyor: Her ayinde ve ziyaretçi gelişinde kapıyı kendisinin açtığını ve ziyaretçilere kilisenin tarihi hakkında bilgi de verdiğini ifade eden Gülten Akbulut, "Köyümüzde 3 kilise var. Daha önce burada 300 aile vardı. Hepsi gittiler. Sadece 5 aile kalmışız. Hepsi Avrupa'ya göç ettiler. Biz de kilisemize sahip çıkıyoruz. Anahtar 40 yıldır bende kalıyor. Buraya gelenlere kiliseyi ben gezdiriyorum, onlara çay ikram ediyorum" dedi.