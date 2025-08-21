BIST 11.314
DOLAR 41,01
EURO 47,64
ALTIN 4.400,92

Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Ekiplerin incelemesinde ortaya çıkan şok gerçek

|
Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Ekiplerin incelemesinde ortaya çıkan şok gerçek

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Ekiplerin incelemesinde ortaya çıkan şok gerçek - Resim: 1

Teker Mahallesi Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

15
Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Ekiplerin incelemesinde ortaya çıkan şok gerçek - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.

25
Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Ekiplerin incelemesinde ortaya çıkan şok gerçek - Resim: 3

Kardeşler 10 gün önce hayatını kaybetmiş

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

35
Mardin'de iki kız kardeşin sır ölümü! Ekiplerin incelemesinde ortaya çıkan şok gerçek - Resim: 4

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor.

45