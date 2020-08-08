Mardin'de hurda parçalarından 90 kilometre hıza ulaşan otomobil yaptı

"Şuan satmak gibi bir düşüncem yok"

Muzaffer Muratoğlu, “Henüz aracımı yeni yaptığım için şu an satmak gibi bir düşüncem yok, ancak çok ısrar eden olursa 15 bin liranın altında vermem diye düşünüyorum ki 15 bin lira da pek fazla bir para değil ama olsun” diye konuştu.