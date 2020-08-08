Mardin'de hurda parçalarından 90 kilometre hıza ulaşan otomobil yaptı
MARDİN'de 19 yaşında harçlığını biriktirip hurda parçalarından otomobil yaptı. Genç adam, 'Türk gençliği olarak bize imkan tanınırsa Avrupa’ya bile meydan okuruz' diye konuştu.
Muzaffer Emir Muratoğlu, dedesinin izinden giderek harçlıklarını biriktirip hurda parçaları aldı. Aldığı hurda parçaları ile otomobil yapmaya karar veren Muratoğlu, 5 vitesli benzinli üstü açık araç yaptı. Yaptığı aracı yakınlarına gösterip tam not alan Muratoğlu, kendini daha da geliştirerek yerli ve milli üretime katkı sunmak istiyor.
Muratoğlu, aşırı sıcaklarda kullanmak için aklına araç üretme fikri geldiğini söyledi. Aracı yapmak için harçlıklarını biriktirmeye başladığını kaydeden Muratoğlu, “Güneşin altında gezmemek ve kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için kendi aracımı yaptım. Üretimi yaklaşık 1 yıl sürdü, tabii 1 yıl sürmesinin nedeni de okula giderken kendi otomobilimi üretimini gerçekleştiriyordum. Okul olmadan yapmaya kalkışsaydım yaklaşık üç buçuk veya dört ayda bitirirdim." dedi.
Muratoğlu sözlerine, "Bu aracı daha güzel bir araç yapmak istiyorum. Ayrıca kendi yaptığım drone ile kendimi uçurtmaya çalışıyorum. Bu araç yollar müsait olduğu sürece saate 90 kilometre hız yapıyor. Türkiye’de yerli ve milli otomobil üretimler yapılıyor, yerli otomobillerin üretildiği firmalarda çalışmak istiyorum, kalfa olarak bile çalışsam olur” diyerek devam etti.
"Şuan satmak gibi bir düşüncem yok"
Muzaffer Muratoğlu, “Henüz aracımı yeni yaptığım için şu an satmak gibi bir düşüncem yok, ancak çok ısrar eden olursa 15 bin liranın altında vermem diye düşünüyorum ki 15 bin lira da pek fazla bir para değil ama olsun” diye konuştu.