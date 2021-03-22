Mardin'de gören şaştı kaldı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkarıldı! 160 ülkede...
MARDİN'de 1700 yıllık kilise dudak uçuklatan fiyata satışa çıkarıldı. İbadetin yapılmadığı kilisenin içi görenleri şaşırttıç
Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın sokakta bulunan yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesinin sahibi Murat Tekcan, yapının satılması girişimlere başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesinde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor.
İbadetin yapılmadığı ve uzun süre marangozhane olarak kullanılan kiliseye alıcı bulamadıklarını belirten Tekcan, "Burada 3 tane kardinal mezarı var. İçeride 2 tane tünel var. Bir tanesi kaleye bir tünelin de Deyrul Zafaran Manastırına gittiği söyleniyor." dedi.
Sinagog ve kilise olarak hizmet verdiğini belirten Tekcan "Bir süvari geçebilecek şekilde tüneller var. Vaftiz yeri var. 110 metrekare burası. Mardin merkezde Teker Mahallesinde bulunuyor. Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler burada ibadet etmiş. Burası zamanında Yahudi sinagogu olmuş. Daha sonra bir kilise. Yüzyıllar sonra marangoz atölyesi olarak kullanılmış" ifadelerini kullandı.