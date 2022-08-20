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Mardin'de freni patlayan tır 16 kişiyi öldürdü tır kazasının videosu korkunç

MARDİN'de freni patlayan tır ilk önce iki araca çarptı. Araçlar ve tır o hızla kalabalığın arasına daldı. Korkunç kaza anından görüntüler geldi. Çok sayıda ölü var.

Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

16 kişi hayatını kaybetti
Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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