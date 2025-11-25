BIST 10.896
YEREL

Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MARDİN'den son gelen haber çok korkunç! Kızıltepe ilçesinde bir aileden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve girdi ve dehşete düşüren manzara ile kaşılaştı. Anne , baba ve 5 yaşındaki çocukları silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

MARDİN Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk... 

Evde başlarından silahla vurulmuş halde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, eşi 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya ölü olarak bulundu.

Cinayet evini gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin ve çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu - Resim: 0

Kaya ailesini kimin öldürdüğü ve sebebi henüz belirlenmiş değil. Polis soruşturmayı sürdürüyor. 

