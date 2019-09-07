HABER /  YEREL

Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayata tutunamadı
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama bir de Erdoğan'a çağrısı var
Uğurcan Çakır İngilizleri mest etti! En az 20 milyon euro
Tuğçe Kazaz'dan bomba Canan Kaftancıoğlu tweeti
Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüştü! Kızını arayıp bakın ne demiş
Ekrem İmamoğlu'na HDP il binası önünde eylem yapan anneler soruldu! Net cevap verdi!
Ahmet Hakan: İstanbul'a kayyum Ekrem İmamoğlu'na olsa olsa kıyak olur
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç: 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor
Polis ve Jandarma'dan kaçak içki üretenlere geçit yok! 129 tutuklama!
Abdullah Avcı'dan Sevilla itirafı
Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidiyor
AK Partili Altınordu Belediyesi meclisi CHP'nin teklif ettiği 'T.C' ibaresi önerisini kabul etti
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır MEB 2019
Yorumlar