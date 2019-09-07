Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama bir de Erdoğan'a çağrısı var

Uğurcan Çakır İngilizleri mest etti! En az 20 milyon euro

Tuğçe Kazaz'dan bomba Canan Kaftancıoğlu tweeti

Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüştü! Kızını arayıp bakın ne demiş

Ekrem İmamoğlu'na HDP il binası önünde eylem yapan anneler soruldu! Net cevap verdi!

Ahmet Hakan: İstanbul'a kayyum Ekrem İmamoğlu'na olsa olsa kıyak olur