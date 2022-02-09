Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti
MARDİN'de yaşayan “Sofi usta” lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile tespihleri görenler hayran kaldı.
Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi.
Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü.
Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi.
10 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Çelik, “Tespih ustasıyım. Daha doğrusu nakkaş ama negatif nakış sanatı icra eden bir ustayım. Negatif boyama sanatı ile tespihin içine farklı farklı motifler, figürler işliyorum." dedi.