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Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti

İhlas Haber Ajansı
Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti

MARDİN'de yaşayan “Sofi usta” lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile tespihleri görenler hayran kaldı.

Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti

Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi.

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Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti

 Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü.

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Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti

Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi.

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Mardin'de bir ilki yaptı! Yapımı 3 ay sürdü maliyeti 60 bin TL: Son halini görenler hayret etti

10 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Çelik, “Tespih ustasıyım. Daha doğrusu nakkaş ama negatif nakış sanatı icra eden bir ustayım. Negatif boyama sanatı ile tespihin içine farklı farklı motifler, figürler işliyorum." dedi.

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