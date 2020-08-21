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Mardin'de 'Amcalarıma gideceğim' diyen 19 yaşındaki Gamze kayboldu

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'de amcalarına gideceğini söyleyip evden çıkan Gamze Aydın'dan (19) haber alınamıyor. Ailesi perişan bir halde yardım isterken genç kızın 5 gündür kayıp olduğu öğrenildi.

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Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın, 17 Ağustos’ta sabah kalktı, ev işlerinde annesine yardım etti ve saat 14.30 gibi ‘amcalarıma gideceğim’ diyerek evden ayrıldı. Ardından genç Gamze'den bir daha haber alınamadı. Her yerde kızlarını arayan Aydın ailesi 5 gündür kızlarına ulaşamamanın çaresizliği içerisinde kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Polise kayıp başvurusu yaptıklarını ifade eden anne Leyla Aydın, “Kızım 5 gündür kayıptır. Ne gören var, ne soran var. Kızımı gören, duyan, ölüsünü, dirisini bana söylesin. Büyüklerimizden yardım istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen ne olursunuz kızımı getirin bana” dedi.

"Kurbanınız olayım yardım edin bize"

20 gün önce askerden gelen ağabeyi Uğur Aydın ise annesinin 5 gündür yemek yemediğini söyledi. Aydın, “Bu ayın 17’sinde saat 14.30- 15.00 civarlarında kardeşim anneme ‘amcalarıma gideceğim’ diyor. O sırada çıkıp gidiyor. Bir buçuk iki saat sonra gittim amcamlara söyledim Gamze burada mı diye ne gören var ne duyan. Kız yok, 5 gündür aranmadık yer bırakmadık. Artık elimizden bir şey gelmiyor. Annem 5 gündür yemek yemiyor. Bu kadın ölsün mü? Diğer masum insanlar gibi cenazesinin mi bize gelmesi gerekiyor? Kurbanınız olayım yardım edin bize. Elimiz, ayağımız bağlandı artık ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

"Rızası ile gitmemiş, gitseydi gelirdi bir haber"

Kız kardeşinin kendi rızası dışında kaybolduğunu ileri süren abla Havva Aydın ise, “Kız kardeşim yok ortalıkta. Rızası ile gitmemiş, gitseydi gelirdi bir haber. Kız kardeşimizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

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