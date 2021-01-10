Mardin'de 71 yıldır üretiyor taleplere yetişemiyor! Almanya, İtalya'ya satıyor

Muratoğlu, “12 yaşından beri çalışıyorum. Ürettiğim ürünleri Almanya, Hollanda ve Amerika'ya gönderdim. Amerika'da oymacı arkadaşım var. Beni kaç kere davet ettiler, gidemedim. Ürettiğim masa ve koltukları İzmir, Ankara, İstanbul gibi çok sayıda kente gönderiyorum." dedi.