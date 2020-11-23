Mardin'de 4 yıl önce tamir için gelen 500 yıllık sandığın sırrı hala çözülemedi
MARDİN'de iki kardeş; 4 yıl önce bir vatandaşın getirdiği ve 500 yıllık olduğu tahmin edilen sandığın sırrını çözemedi.
Mardin'de bulunan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda baba mesleğini sürdüren Mehmet (54) ve Ahmet Özcan (48) kardeşler, bölgede 'kildan' diye de bilinen hamam sandığını, 4 yıl önce tamir için kendilerine getiren bir vatandaştan satın aldı. Tek parça halinde bakırdan yapılan ve kapağı dışında hiçbir yerinde kaynak izi olmadığını gören kardeşler, sandığı dükkanlarında vatandaşlara sergilemeye başladı.
Aynı zamanda sandığın nasıl tek parça halinde yapıldığını çözmeye çalışan kardeşler, 4 yıl süresince bunu başaramadı.
"Böyle bir kildanı daha önce ne gördük ne de duyduk"
Sandığın bakırcılık konusunda bir sanat abidesi olduğunu belirten Mehmet Özcan, "Biz de dükkanda süs diye sergilemeye başladık. 4 yıldır dükkanda öyle duruyor. Bu kildan, tek parça bakırdan üretilmiş. Hiçbir yerinde kaynak yok. Biz de bunlardan yapıyoruz ama alt tarafı, üst tarafı ve kenarlarını kaynakla birbirine yapıştırıyoruz. Kendimizi bildik bileli bu işi yapıyoruz ama böyle bir kildanı daha önce ne gördük ne de duyduk. Nasıl yapmışlar onu çözemedim" dedi.
"Kildan almayana kız vermiyorlardı"
Hamam sandığının 50 yıl kadar önce gelinlerin gözdesi olduğunu ifade eden Özcan, "Mardin'de kız istemeye geldiklerinde, gelinin ailesinin ilk koşullarından biri de bu kildanlardı. Kildan almayana kız vermiyorlardı ve bu tamamıyla Mardin'e özgü bir şeydi." dedi.