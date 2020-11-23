Mardin'de 4 yıl önce tamir için gelen 500 yıllık sandığın sırrı hala çözülemedi

"Böyle bir kildanı daha önce ne gördük ne de duyduk"

Sandığın bakırcılık konusunda bir sanat abidesi olduğunu belirten Mehmet Özcan, "Biz de dükkanda süs diye sergilemeye başladık. 4 yıldır dükkanda öyle duruyor. Bu kildan, tek parça bakırdan üretilmiş. Hiçbir yerinde kaynak yok. Biz de bunlardan yapıyoruz ama alt tarafı, üst tarafı ve kenarlarını kaynakla birbirine yapıştırıyoruz. Kendimizi bildik bileli bu işi yapıyoruz ama böyle bir kildanı daha önce ne gördük ne de duyduk. Nasıl yapmışlar onu çözemedim" dedi.