Mardin'de 17 yıldır yalnız yaşıyor bulmaca ve kitaplar olmazsa olmazı
MARDİN'de yalnız yaşayan Bahattin Öcal, yalnızlığını çözdüğü bulmacalarla ve kitaplarla giderdiğini söyleyerek koronavirüs günlerini fırsat olarak değerlendiriyor.
Derik ilçesi Dağ Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Öçal, 66 yıllık ömrünün son 17 yılını bir başına geçiriyor. Kendisi çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra tek başına yaşamaya başladı. Zamanının çoğunu gazete ve kitap okuyarak geçiren Öçal'ın yüzünden, yalnızlığına rağmen tebessüm eksik olmuyor. Öte yandan Bahattin Öçal, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve kapanmak zorunda kalmasını 'Bu bana fırsattır' diye niteliyor.
Dışarı çıkamadığı için gazetelere abone olan Öçal, 75 gün boyunca dışarı çıkmadan 60 metrekarelik evinde bulmaca çözmeye başladı. Zamanının büyük bölümünü bulmaca çözerek geçirdiğini belirten Öçal, şunları kaydetti:
"Salgından dolayı evde bulunduğumuz zaman zarfında yaklaşık 3 aydır yalnızlığımı, sıkıntılarımı gidermek için bir sürü bulmaca çözüyorum.
Koronavirüs hastalığından dolayı belki de bu bana bir ikramdır, fırsattır. Daha önceleri de bulmaca çözüyordum ama fırsat bulamıyordum. Şu anda o fırsatı buluyorum.