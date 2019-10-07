Mardin Artuklu'da trafik kazası 3 ölü 3 yaralı
MARDİN'de önünde seyreden kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Akbağ mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Adil Ş. yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki Civan Mert Kahraman, Rahime ve Zeynep Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.
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Eyüp Kahraman, Leyla ve Safiye Akbaş yaralandı.
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