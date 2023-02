Maraş'taki deprem Ankara'daki evinin duvarını yıktı! Müteahhitin itirafı kan dondurdu

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Herkesin en çok konuştuğu konu bu olurken, deprem olmayan bölgelerde dahi yıkılması gereken binalar bulunuyor. Özellikle hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde hasarlı binalara girmek oldukça riskli. Ancak 600 km uzaklıktaki Ankara'da, Kahramanmaraş depreminden dahi etkilenen bir bina var. İçeri adım atmaktan da öte her an yıkılacak gibi duran binada yaşayanlar ise endişeli. 10 yıl önce başlayan çatlakların her geçen gün biraz daha arttığı ifade edilirken şikayetler arttığı zaman müteahhitin binanın temeli olmadığını itiraf ettiği de söylendi. İşte o binayla ilgili detaylar...