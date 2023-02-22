Maraş'taki deprem Ankara'daki evinin duvarını yıktı! Müteahhitin itirafı kan dondurdu
Deprem felaketinin ardından tüm yurtta riskli binaların durumu yeniden gündeme geldi. Ancak Ankara'dan gelen bir haber duyanların kanını dondurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi derinden sarsarken binalarda yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketinin ardından tüm yurtta riskli binaların durumu yeniden gündeme geldi. Ancak Ankara'dan gelen bir haber şoke eden türden. Kahramanmaraş depreminden başkentteki o bina da etkilendi. 12 yıldır temelsiz olarak ayakta durduğu söylenen binanın müteahhidi iddiaya göre binayı toprağın üstüne yaptığını itiraf etti. Binadaki çatlaklar ise her geçen gün daha korkutucu bir hal alıyor.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Herkesin en çok konuştuğu konu bu olurken, deprem olmayan bölgelerde dahi yıkılması gereken binalar bulunuyor. Özellikle hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde hasarlı binalara girmek oldukça riskli. Ancak 600 km uzaklıktaki Ankara'da, Kahramanmaraş depreminden dahi etkilenen bir bina var. İçeri adım atmaktan da öte her an yıkılacak gibi duran binada yaşayanlar ise endişeli. 10 yıl önce başlayan çatlakların her geçen gün biraz daha arttığı ifade edilirken şikayetler arttığı zaman müteahhitin binanın temeli olmadığını itiraf ettiği de söylendi. İşte o binayla ilgili detaylar...
Depreme gerek yok zaten başımıza uçacak
ATV Haber’de yer alan habere göre, bir bina sakini “Binanın temeli yok. Depreme gerek yok zaten başımıza uçacak diye korkuyoruz.” derken başka bir bina sakini ise “Ölmekten korkuyoruz” şeklinde konuştu.
İlk bizim binamız yıkılacak
Bir başka bina sakini de “Kahramanmaraş depremi olduğunda sabah kalktığımda bu duvarım benim yıkıktı. Eğer Kahramanmaraş depremi bu kadar burayı sallıyorsa burada deprem olsa herhalde ilk göçecek bina bizim binamız olacaktır” dedi.