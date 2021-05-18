Maraşlı Masumiyet Survivor Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu

Survivor'da aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, en anlamlı ödül olan 'aile ödülü' oyununda iki gün boyunca mücadele etti. Finali Dominik'ten canlı olarak yayınlanan ödül oyununu mavi takım kazandığı Survivor'un son bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.