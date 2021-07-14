Maraşlı final yaptı reytinglerde Baht Oyunu Ada Masalı hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atar. Bora, Ada’nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe’den hem Ada’dan bir yazı dizisi hazırlamalarını ister. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okuduğu Baht Oyunu zirveyi kaptırdı.