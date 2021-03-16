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Maraşlı Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu

15 Mart 2021'in reyting sonuçları Maraşlı, Yasak Elma, Çukur, Sefirin Kızı ve Survivor'ı memnun etmedi. Zirveye yerleşen program ise şaşırttı.

Maraşlı Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdiği Survivor reytinglerde çakıldı. Sevilen yarışma programı pazar akşamı zirve yarışında iken dün akşamki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaramadı. 

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Maraşlı Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmandığı Çukur'da heyecan doruk seviyeye ulaştı. Final bölümüne yaklaşan sevilen dizi reytinglerde istikrarlı yükselişini sürdürse de zirveyi kapamadı. 

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Maraşlı Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Yasak Elma'nın son bölümünde Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay ile arasını eskiye döndürmeye çalıştı. Entrikalarla dolu bölümde seyirci ekrana kilitlense de Yasak Elma reyting yarışından kopmaya başladı. 

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Maraşlı Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Sefirin Kızı'nı dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. Diziden ayrılan isimler sonrası sevilen dizi reyting yarışından koptu. 

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