Maraşlı Baht Oyunu Ada Masalı Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran’ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran’ın Ada’da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olduğu Ada Masalı reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.