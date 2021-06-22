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Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

21 Haziran 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, Survivor, Kahraman Babam ve Maraşlı'yı hüsrana uğrattı.

Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

Kahraman Babam'ın ekrana gelen heyecan dolu üçüncü bölümünde Tufan'ı konuşturmak için gizlice sorgu odasına giren Uğur, savcıya yakalanmadan kaçmayı başardı ancak karısını öldüren çeteye ulaşmak için yaptığı bu hamle ile hem kendini hem Yonca'yı zor durumda bıraktığı Kahraman Babam reytinglerde hüsrana uğradı.

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Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içinde olduğu Aşkın Tarifi reytinglerde hüsrana uğrayan bir diğer dizi oldu. 

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Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle dolu olduğu dizi reytinglerde zirveyi kaptırdı. 

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Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve haftanın en önemli ada konseyinde 3. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Sevilen program reytinglerde zirve yarışından koptu. 
İşte pazartesi günü reytingleri...

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