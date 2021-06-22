Maraşlı Aşkın Tarifi Kahraman Babam Survivor'a fark attı! Reytingde zirveyi gören inanamadı

Kahraman Babam'ın ekrana gelen heyecan dolu üçüncü bölümünde Tufan'ı konuşturmak için gizlice sorgu odasına giren Uğur, savcıya yakalanmadan kaçmayı başardı ancak karısını öldüren çeteye ulaşmak için yaptığı bu hamle ile hem kendini hem Yonca'yı zor durumda bıraktığı Kahraman Babam reytinglerde hüsrana uğradı.