Maraş depremini günler öncesinden bilmişti! Yeni felaket tarihini verdi 7 ve 8 üzeri olabilir

Mart ayının ilk haftasına dikkat

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets, tahminlerine bir yenisini daha ekledi. "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.