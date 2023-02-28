Maraş depremini günler öncesinden bilmişti! Yeni felaket tarihini verdi 7 ve 8 üzeri olabilir
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi önceden bilen 'Deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, 7 ve 8 üzerinde beklenen bir depremin daha olduğunu söyledi. Depremin ne zaman olacağına dair net tarih de verdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde binlerce canımızı yitirdik. Deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.
Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede ne yazık ki depremler devam ediyor.
Mart ayının ilk haftasına dikkat
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets, tahminlerine bir yenisini daha ekledi. "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.
Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu. Hoogerbeets, şunları söyledi: