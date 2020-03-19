Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris

Sinema ve dizi oyuncusu Maral Büyüksaraç, üniversite eğitimini yurtdışında bitirdikten sonra tek hayalinin Paris olduğunu ifade etti.

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Bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi olan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı canlandırdığı "Faint Sound" filminde oyunculuğu ile büyük takdir toplayan Maral Büyüksaraç, yurtdışı bağlantılarını tamamladıktan sonra Paris’e yerleşeceğini belirtti.

''Şu anda sadece Paris’i düşünüyorum''

Üniversite eğitimini yurtdışında yapacağını belirten 28 aralık 1996 Muğla doğumlu olan Maral Büyüksaraç, hedeflerini şöyle anlattı; “Mutlaka okuyacağım. Özellikle halkla ilişkilerde eğitim almayı çok istiyorum. Geniş boyutlu planlarım var. Projelerim beş yılı geçmiyor. Şu anda sadece Paris’i düşünüyorum. Tek hayalim ve isteğim, kariyerimin boyutlarına bu kentte başlamak. Muğlalı olduğum ve ailemle oturduğum için bir ayağım hep İstanbul’daydı. Muğla-İsta nbul hattının yerini artık Paris-Muğla-İstanbul üçgeni alacak.”





''Lolita olabiliyor muyum, bilmiyorum?”

Büyüksaraç, “Lolita nedir?” sorusunu da, “Yaşı küçük, ama yaşına göre istendiğinde bakışlarıyla çok seksi olan bir genç kız. Ama ben Lolita olabiliyor muyum, bilmiyorum?” diye yanıtladı.