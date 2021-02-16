Maradona'nın kayıp mirası için flaş iddia! Geride ne kadar para bıraktı

"Gider raporları görünmedi, bu yüzden onun harcayıp harcamadığını veya başkalarının harcayıp harcamadığını ya da henüz bilmediğimiz bir yerde olup olmadığını bilmiyoruz. Diego adına bir bankada bir kasa açmak üzereyiz ama gittiğimizde muhtemelen Maradona'nın oraya hiç bir şey koymadığını keşfedeceğiz."