Maradona'nın kayıp mirası için flaş iddia! Geride ne kadar para bıraktı
Diego Maradona'nın ölümünden sonra tartışma konusu olan mirası için flaş bir iddia ortaya atıldı. Efesane futbolcunun mirasının 75 milyon Sterlin olduğu belirtilirken, avukatlar sadece 5 milyon Sterlin'e erişebildiklerini savunuyor.
Maradona geçtiğimiz Kasım ayında 60 yaşında hayata veda ederken arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı. Futbol efsanesi ölmeden önce yakın çevresine 75 milyon Sterlin civarında servetinin olduğunu söyledi.
Avukatlar, Maradona'nın servetinin yağmalandığını iddia etti. Maradona’nın en küçük oğlu Diego Fernando’nun avukatı Mario Baudry; "75 milyon Sterlin konuşuldu, ancak banka hesaplarında küçük bir daire, Diego'nun sahip olduğu eski bir ev ve iki araba ile birlikte yalnızca 4 milyon Sterlin görünüyor." dedi.
"Gider raporları görünmedi, bu yüzden onun harcayıp harcamadığını veya başkalarının harcayıp harcamadığını ya da henüz bilmediğimiz bir yerde olup olmadığını bilmiyoruz. Diego adına bir bankada bir kasa açmak üzereyiz ama gittiğimizde muhtemelen Maradona'nın oraya hiç bir şey koymadığını keşfedeceğiz."
"Kazandığı nereye gitti? Diego harcadıysa ve umarım durum budur, sorun olmaz. Mirasçılarına bunun olduğu gösterilirse rahat edecekler. Ancak şu anda bunu kanıtlayacak hiçbir evrak yok."