Manyetik alan mı keramet mi? Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar

'Gizemli yol'u görmek için Diyarbakır'dan geldiğini söyleyen Semra Çetin, "Böyle bir yol var, dendi biz de geldik; ama şaşırdık ve anlam veremedik. Neye bağlayacağımızı da çözemedik. Metalik bir şey mi var aşağıda yoksa göz yanılması mı, bilemedik. Herkes gibi biz de şaşırdık.