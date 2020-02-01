HABER /  GÜNCEL
ADV ebebek'te 01 Şubat'a özel indirimler!

Manuş Baba 'Eteği Belinde' şakısı için tazminat ödeyecek

Besteci Atilla Yılmaz, 'Eteği Belinde' şarkısı için Manuş Baba sahne adıyla bilinen Mustafa Özkan'a açtığı davayı kazandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, 'Senden Gayri' adlı eserinin kendisinden izin almadan değiştirilerek 'Eteği Belinde' şarkısında kullanıldığını öne sürmüş, Manuş Baba ve Kınay Organizasyon Danışmanlıkşirketinden şikâyetçi olmuştu.

'Eteği Belinde' şarkısında kullanıldı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre mahkeme, Yılmaz’ın eserinin 'Eteği Belinde' şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek davalıların 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin kalesi Şişli'de yuhaladılar! Neye uğradığını şaşırdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karamollaoğlu'ndan ABD-İsrail anlaşmasına sert tepki: İstanbul'da 'Kudüs Mitingi' düzenleyeceğiz
Arda Turan Süper Lig'de yok ortada kaldı
Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak! İstanbul Valiliği açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sert sözlerine yanıt! Deprem paraları tartışması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs açıklaması
Babacan, Davutoğlu'ndan daha görkemli başlamak istiyor spor salonu arayışına girmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan sert çıktı edepsiz vekil
Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu
Ekrem İmamoğlu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne işadamı Uğur Fora’yı atadı
Dünyaca ünlü yazar Stephen King'den flaş Facebook kararı
İTO 2020 ocak dönemi fiyat indeksleri! İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı
Mali Suçları Araştırma Kurulu'dan bankalara yasadışı bahis incelemesi
Yorumlar