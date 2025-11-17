Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.Abone ol
Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarmaya ait 2 köpeğin de katıldığı arama çalışmaları 96 kişilik ekiple sürdürülüyor.
Ekipler, Bilecik tarafında Kaya'ya ait iz arıyor.