Mantar sevmem diyen bu tarifi denesin: Mantar soslu tavuk favoriniz olacak!

Tavuk eti her ne kadar çok sevilen bir yemek olsa da, bazen yemek içindeki başka malzemelerden dolayı uzak durulabiliyor. Bunlardan biri de mantar. Ancak bazı kişiler tarafından sevilmese de, mantar bazen inanılmaz lezzetli olabiliyor. İşte mantar sevmeyenlere bile mantar yedirecek mantar soslu tavuk malzemeleri ve tarifi...

3 adet tavuk bonfile

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı köri

1/2 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu için:

400 gr mantar

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı dolusu süt

1/2 paket krema

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Mantar Soslu Tavuk Bonfile Yapılışı :

Mantar soslu tavuk bonfile yapımı için; öncelikle 3 adet tavuk bonfileyi uzunlamasına ortadan ikiye kesip, dilimleyin. Dilimlediğiniz tavuk etlerini geniş bir kaba koyun. Üzerlerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı köri, yarım çay kaşığı karabiber, damak tadınıza göre tuz ve 5 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Tavuk etlerini eliniz ile güzelce harmanlayıp, üzerini kapatın. Bu şekilde buzdolabında 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakın.

Süre sonunda dinlenen tavuk etlerini buzdolabından çıkartın. Büyük geniş bir tavayı ocak üzerine alıp, orta ateş üzerinde iyice ısınmasını sağlayın. Isınan tavanın içine tavuk etlerini tek tek dizin. Tavuk etlerinin alt tarafları güzelce kızarana kadar pişirin. Alt tarafları pişen tavuk etlerini maşa yardımı ile ters çevirip, diğer yüzünü de aynı şekilde pişirin. Ardından pişen tavuk etlerini kenara alın.

Diğer tarafta aynı tava içine 3 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Üzerine 1 adet küçük boy ay şeklinde ince ince doğranmış soğan koyun. Soğanı 2 dakika sürekli karıştırarak, kavurun. Kavrulan soğanın üzerine 400 gr kadar doğranmış mantar ve 1 diş ince ince doğranmış sarımsak ekleyin. Mantarlar suyunu salıp, çekene kadar sürekli karıştırarak, pişirin.

Daha sonra pişen mantarların üzerine 1 yemek kaşığı un koyun. Unun kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından tavaya 1 su bardağı dolusu süt ve yarım paket krema dökün. Güzelce karıştırıp, kaynamaya bırakın. Kaynayan sosun içine damak tadınıza göre tuz, karabiber ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ekleyip, karıştırın. Hazırladığınız mantarlı sosun içine pişen tavuk bonfilelerini dizin. Kaşık yardımı ile sosdan alıp, tavuk etlerinin üzerine yayın. Bu şekilde tavuk etlerini sosla birlikte 5-6 dakika daha pişirin.

Hazırladığınız mantar soslu tavuk bonfileyi servis tabağına alın. Bekletmeden hemen sıcak olarak servis edebilirsiniz.