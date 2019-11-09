Mantar egzama ve deri hastalıklarına iyi geliyor! Yurt dışından yoğun talep görüyor
HATAY'a özgü defne ve zeytin yağından elde edilen, mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı da faydalı olduğu bilinen Defne sabunu, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.
Türkiye'de en çok Hatay'da yetiştirilen Defne, önce yağa sonrada sabuna dönüştürülüyor. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen Defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı sac ve deriyi koruyor.
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Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen Defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçer.
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Kokusu ve doğallığıyla yerli ve yabancı turistlerin defne sabununa büyük ilgi gösteriyor.
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54 yıldır eşiyle birlikte defne sabunu yapan 70 yaşındaki Fuat Hadimoğulları, sabunun elde edilme sürecini şu şekilde anlatıyor.
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