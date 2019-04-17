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Mansur Yavaş'tan Mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'na ilk mesaj!

Mansur Yavaş'tan Mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'na ilk mesaj!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu "Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum" diyerek tebrik etti.

CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini birinci sırada tamamlayıp YSK'dan mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

"Kardeşim İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum"

Mansur Yavaş, "Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum" açıklaması yaptı.

"Selam ve sevgilerimi yolluyorum"

Yavaş "Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum" ifaselerini kullandı.

İşte Mansur Yavaş'ın o paylaşımı:

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