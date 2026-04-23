Mansur Yavaş’tan dikkat çeken çıkış! Adaylık için şartını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yeniden alevlenirken, Ekrem İmamoğlu’nun “Adayım Mansur Yavaş” dediği iddiası gündeme geldi. Özgür Özel’in “Ben teknik direktörüm, takımda iki forvet var” sözleri sonrası gözler, Mansur Yavaş’a çevrildi.
Adaylık tartışmalarına ilişkin birinci ağızdan açıklama yapmayan Mansur Yavaş’ın CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve kendisi hakkındaki soruşturmalar sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı ifade ediliyor.
Yavaş’a yakın isimler, Yavaş’ın “Seçim takvimi belli olmadan yeni aday açıklamak doğru değil. Seçim tarihi belli olduğunda adaylık konusu konuşulur, karar verilir” dediğini aktardı.
Öte yandan Yavaş’ın seçim sathı mailine girildiğinde anketlerde birinci olduğu takdirde her şartta aday olma kararı aldığı öğrenildi.