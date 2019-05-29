Mansur Yavaş verdiği bi sözü daha tuttu memurlara tazminat müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce verdiği memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesine yönelik sözü tuttu.

Mansur Yavaş, belediyede görevli memurlara bu tazminatın eşit oranda verilmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıdı.

13 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak

Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilen karar sonrası sosyal denge tazminatı tüm memurlara 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere eşit oranda ödenecek.

Sözleşme imzalandı: Yüzde 60 sosyal denge tazminatı

Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Yavaş, memurlara yüzde 60 ve eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine yönelik sözleşmeyi imzaladı.

'Çok daha fazlasını vermek isterdik'

“Sosyal denge tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik” diyen Başkan Yavaş, sendikaların diğer taleplerini de tek tek not aldı.

Büyükşehir bünyesinde bir kreş çalışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle bayan personelin çocuklarının kreş ihtiyacının acil olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve Büyükşehir bünyesinde bir kreş açılması için çalışacaklarını söyledi